За Анастасию Ивлееву взялась налоговая

Федеральная налоговая служба приступила к выездной проверке доходов телеведущей и блогера Анастасии Ивлеевой, попавшей на прошлой неделе в громкий публичный скандал как организатор "голой вечеринки" знаменитостей. Об этом сообщила в своем Telegram-канале глава "Лиги безопасного интернета" Екатерина Мизулина. Проверку ведут на основе материалов ГУЭБиПК МВД.

"Благодарю российскую полицию за оперативное реагирование на устроенный шабаш во время СВО. Тыл в надёжных руках", - добавила общественница.

По информации медиапроекта Mash, в отношении Ивлеевой может быть заведено дело об уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере (ст. 199 УК), что в перспективе грозит пятью годами заключения. Весной ее отчислениями в бюджет силовики уже интересовались.

Несколькими часами ранее Ивлеева опубликовала видеообращение с извинениями перед "народом" за мероприятие, участники которого позировали в эпатажных нарядах. Один из гостей вечеринки получил пятнадцать суток административного ареста.

фото: Настя Ивлеева / YouTube (скриншот)