Определение суда остановило продажу радио "Эрмитаж"

По определению суда были приостановлены торги акциями ЗАО "Радиокомпания "Культура" (Радио "Эрмитаж"), об этом 27 декабря пишет "Фонтанка.ру" со ссылкой на пресс-службу Российского аукционного дома (РАД).

Аукцион должен был пройти во вторник, 26 декабря. На продажу по начальной цене 14,6 млн рублей были выставлены 100% акций радиостанции.

Однако процедура не прошла, так как РАД приостановил торги из-за определения Арбитражного суда Северо-Западного округа от 18 декабря в рамках дела о банкротстве владелицы акций Татьяны Бажановой.

Напомним, что в 2021 году стало известно о том, что радио "Эрмитаж" на грани закрытия, так как станции нужны были 15 млн рублей. Интерес к покупке станции проявлял Смольный.

Фото: ЗАКС.Ру