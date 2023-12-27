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Новости 14:17

Определение суда остановило продажу радио "Эрмитаж"

фото ЗакС политика Определение суда остановило продажу радио "Эрмитаж"

По определению суда были приостановлены торги акциями ЗАО "Радиокомпания "Культура" (Радио "Эрмитаж"), об этом 27 декабря пишет "Фонтанка.ру" со ссылкой на пресс-службу Российского аукционного дома (РАД).

Аукцион должен был пройти во вторник, 26 декабря. На продажу по начальной цене 14,6 млн рублей были выставлены 100% акций радиостанции. 

Однако процедура не прошла, так как РАД приостановил торги из-за определения Арбитражного суда Северо-Западного округа от 18 декабря в рамках дела о банкротстве владелицы акций Татьяны Бажановой.

Напомним, что в 2021 году стало известно о том, что радио "Эрмитаж" на грани закрытия, так как станции нужны были 15 млн рублей. Интерес к покупке станции проявлял Смольный.

Фото: ЗАКС.Ру


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