Роспотребнадзор опечатал клуб "Мутабор", где проходила вечеринка в откровенных нарядах

Сотрудники Роспотребнадзора опечатали московский клуб "Мутабор", где на прошлой неделе прошла "голая вечеринка" с российскими знаменитостями, об этом 27 декабря пишет "РЕН ТВ", прикрепляя видео из клуба с опечатанными ведомством дверьми.

По данным источника, проверка Роспотребнадзора установила нарушение санитарных норм и продажу алкоголя без соответствующей лицензии.

Напомним, что на прошлой неделе в клубе "Мутабор" прошла скандальная вечеринка с российскими знаменитостями в откровенных нарядах, которую устроила блогер Анастасия Ивлеева. После этого за Ивлееву взялась налоговая, а один из участников получил штраф и 15 суток ареста.

Фото: Настя Ивлеева / YouTube (скриншот)