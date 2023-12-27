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Новости 27 декабря, 20:17

Роспотребнадзор опечатал клуб "Мутабор", где проходила вечеринка в откровенных нарядах

фото ЗакС политика Роспотребнадзор опечатал клуб "Мутабор", где проходила вечеринка в откровенных нарядах

Сотрудники Роспотребнадзора опечатали московский клуб "Мутабор", где на прошлой неделе прошла "голая вечеринка" с российскими знаменитостями, об этом 27 декабря пишет "РЕН ТВ", прикрепляя видео из клуба с опечатанными ведомством дверьми.

По данным источника, проверка Роспотребнадзора установила нарушение санитарных норм и продажу алкоголя без соответствующей лицензии.

Напомним, что на прошлой неделе в клубе "Мутабор" прошла скандальная вечеринка с российскими знаменитостями в откровенных нарядах, которую устроила блогер Анастасия Ивлеева. После этого за Ивлееву взялась налоговая, а один из участников получил штраф и 15 суток ареста.

Фото: Настя Ивлеева / YouTube (скриншот)


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