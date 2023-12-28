Бывший московский мундеп Брюханова объявлена в международный розыск

Бывший муниципальный депутат из Москвы Анастасия Брюханова объявлена в международный розыск, сообщил 28 декабря ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы. Против оппозиционерки возбуждено уголовное дело о распространении заведомо недостоверной информации о российской армии (ч. 1 ст. 207.3 УК РФ).

"В настоящее время <...> Анастасия Брюханова объявлена в международный розыск", — рассказал собеседник информагентства.

О возбуждении уголовного дела в отношении оппозиционерки стало известно в минувшем апреле. В июне МВД объявило ее в федеральный розыск, а в следующем месяце Хорошевский районный суд Москвы заочно арестовал ее. Сама Брюханова сейчас находится за границей.

Брюханова была депутатом от "Яблока" по московскому району Щукино. В 2021 году она участвовала в выборах в Госдуму по одномандатному округу, однако внезапно проиграла единороссу Галине Хованской.

Фото: Telegram-канал Анастасии Брюхановой