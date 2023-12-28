В Ленобласти изменятся цены билетов на пригородные поезда

В 1 января 2024 года АО "Северо-западная пригородная пассажирская компания" поменяет тарифы на проезд в пригородных поездах в Ленинградской, Псковской областях и в Республике Карелия, об этом 27 декабря сообщили в пресс-службе компании.

За первые 14 км пути проезд в Ленобласти в поездах категории "Стандарт" составит 42,42 рубля и 50,12 рублей на поездах категории "Ласточка".

В Псковской области тариф составит 36,40 рублей, в в Карелии 35 рублей.

Также в компании напомнили о том, что с 2024 года тариф на пригородные поезда "Комфорт" объединен с тарифом "Стандарт".

Напомним, что в аэропорту Пулково может появится автобусный вокзал, от которого будут ездить автобусы в другие регионы России и даже в другие страны.

Фото: ЗАКС.Ру