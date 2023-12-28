ГИК со второй попытки назначила члена ТИК № 30

Санкт-Петербургская избирательная комиссия на заседании 28 декабря утвердила Орланмау Запольскую в качестве члена территориальной избирательной комиссии № 30 с правом решающего голоса. Членам Горизбиркома сегодня пришлось собираться дважды - на утреннем заседании у членов ГИК возникли вопросы к кандидатуре Запольской.

Член комиссии Павел Шапчиц на своей странице VK рассказал, что всего на эту место претендовали двое: Ольга Гортинская и Запольская. У Гортинской юридическое образования, а Запольская по профилю географ. Несмотря на преимущества Гортинской по методическим рекомендациям, большинство членов поддержали кандидатуру Запольской.

Шапчиц отметил, что Запольская, по данным ГАС "Выборы" на момент заседания числилась членом УИК № 17 - во время избирательной кампании она не может сменить комиссию, не покидая старую. Зампредседателя ГИК Олег Зацепа пояснил, что заявление о выходе из УИК Запольская подала в ТИК № 1 еще осенью, однако там его не рассмотрели. Тогда вместо ТИК заявление удовлетворила участковая комиссия. Шапчицу подобная схема показалась очень подозрительной. Несмотря на якобы утвержденные решения, в системе ГАС "Выборы" соответствующей отметки не было.

- Надо будет отдельно проработать вопрос и с участковыми, и с территориальными комиссиями, чтобы соответствующие отметки в "гасах" проходили, чтобы таких ситуаций больше не возникало, - заявил глава ГИК Максим Мейксин.

Также Мейксин поручил провести проверку в отношении ТИК № 1 в части ее бездействия при рассмотрении заявления.

Константин Леньков, фото ЗАКС.Ру