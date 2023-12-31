Водоканал установил более сотни дополнительных туалетов для работы в новогоднюю ночь

Петербургский Водоканал установил на улицах города дополнительные 130 туалетов в ожидании праздничных гуляний. Кабинки будут работать на протяжении всей новогодней ночи.

"Водоканал установил в городе 130 дополнительных туалетов, которые будут работать всю новогоднюю ночь", — рассказали в пресс-службе предприятия.

Из общего количества 50 туалетов появились на Дворцовой площади, еще 20 — на Невском проспекте. По 10 туалетов поставили у Певческого моста, в Александровском саду, на Думской и Малой Конюшенной улицах, а также на Якорной площади в Кронштадте. Также по пять кабинок установили в Мошковом переулке и на набережной Зимней канавки.

Прочие туалеты, находящиеся в ведении Водоканала, будут работать в своем обычном режиме.

На Дворцовой площади в новогоднюю ночь проведут праздничный концерт. При этом от проведения салюта городские власти отказались.

Фото: Водоканал Санкт-Петербурга / Telegram