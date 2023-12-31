Памфилова назвала выборы президента "великим предстоящим событием"

Предстоящие в 2024 году выборы президента России станут великим событием, полагает глава Центризбиркома Элла Памфилова. Подобную характеристику она использовала в своем видеопоздравлении членов избирательных комиссий с Новым годом.

"Я даже не сомневаюсь, что то великое предстоящее событие, выборы президента Российской Федерации, которое будет иметь решающее значение и для нашей страны, и для всего мира — я нисколько не сомневаюсь, что мы с вами этот путь пройдем очень достойно", — говорит Памфилова на видеозаписи, распространенной Telegram-каналом "ЦИК России".

Председатель Центризбиркома также предположила, что выборы президента могут стать главным событием в жизни членов избиркомов, которое они будут вспоминать с гордостью. "И я уверена, что мы с вами внесем значимый вклад в общую победу России, проведя выборы очень достойно", — добавила она.

Голосование на выборах президента продлится с 15 по 17 марта включительно. В Петербурге на их проведение потратят 1,42 миллиарда рублей.

Фото: ЗАКС.Ру