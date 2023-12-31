В своем поздравлении Путин заявил о сплочении российского общества

Россияне сплотились благодаря работе на общее благо и никакая сила не способна изменить это, заявил президент Владимир Путин в своем новогоднем обращении к гражданам страны. Запись его выступления стала доступна после трансляции 31 декабря на Камчатский полуостров.

"Работа на общее благо сплотила общество. Мы едины в наших помыслах, в труде и в бою, в будни и в праздники, проявляя самые главные черты народов России — солидарность, милосердие, стойкость. <...> Мы не раз доказали, что умеем решать самые сложные задачи и никогда не отступим. Потому, что нет такой силы, которая способна нас разобщить, заставить забыть память и веру отцов, остановить наше развитие", — выразил уверенность Путин.

Само обращение длилось три минуты сорок пять секунд. Президент говорил, стоя у стен Кремля. В прошлом году он выступал на фоне военнослужащих.

Фото: vesti.ru (скриншот видео)