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Новости 16:40

Уходящий год стал одним из самых теплых в Петербурге

фото ЗакС политика Уходящий год стал одним из самых теплых в Петербурге

Завершающийся 2023 год стал для Петербурга одним из самых теплых за всю историю погодных наблюдений, сообщил главный синоптик города Александр Колесов. По его словам, средняя температура в Северной столице составила +7,2 градуса по Цельсию, что позволяет поставить уходящий год на седьмое место в ряду самых теплых лет.

"Самое главное, что зима в этом году осталась зимой, а лето — теплым летом, даже при условии более высоких новых температурных норм. И не только август порадовал нас, а больше даже сентябрь, в котором мы такой теплой погоды еще ни разу не наблюдали", — отметил Колесов в своем Telegram-канале.

Синоптик также поделился мнением о том, что раннее наступление зимы со снегом и морозами "более приятно, чем дождь и чистый асфальт в декабре".

Ранее Колесов заявил, что в Петербурге сохраняется прогноз о наступлении морозов в первые дни нового года.

Фото: ЗАКС.Ру


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