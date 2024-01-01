После падения пассажира на рельсы закрыли "Черную речку"

В первый день 2024 года на станции петербургского метро "Черная речка" на рельсы упал один из пассажиров, о чем сообщила пресс-служба подземки. Судьба человека пока неизвестна.

Вскоре после объявления о происшествии последовало объявление о закрытии станции на вход.

Граждан призывают пользоваться наземным транспортом.

Тем временем в городе введен "оранжевый" уровень погодной опасности ввиду сильных холодов. Ранее в связи с этим обстоятельством граждан призывали быть чрезвычайно осторожными на улицах.

UPD 12:55 "Черную речку" снова открыли на вход.

Фото: ЗАКС.Ру