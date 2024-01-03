Напавшему с ножом на отца в Новый год юному петербуржцу избрали домашний арест

Московский районный суд Петербурга отказал следствию и ограничился домашним арестом, избранным для 16-летнего подростка. Последнего обвиняют в опасном для жизни вооруженном нападении на отца в новогоднюю ночь в ходе бытового конфликта. Дело расследуется по ст. 111 УК (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью), передает объединенная пресс-служба городских судов.

По официальной версии, под утро 45-летний мужчина получил от сына ножевые ранения в квартире дома по 5-му Предпортовому проезду. Пострадавшего увезли в больницу в тяжелом состоянии. Подросток свою вину признал лишь частично.

Отметим, что в ту же ночь другая коммунальная ссора обернулась избиением и смертью 57-летнего мужчины, сделавшего замечание юным и шумным соседям. Преступлением накануне заинтересовался председатель СК.

Фото: ЗАКС.Ру