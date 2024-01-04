"Фонтанка": По всему Адмиралтейскому району замерзли трубы

Жители Адмиралтейского района жалуются на нехватку воды в трубах, сообщает 4 января "Фонтанка". По информации издания, среди прочего об отсутствии холодной воды сообщили жители улицы Лабутина, а об отсутствии горячей — переулка Макаренко.

В ЖКС № 1 изданию сообщили, что вода замерзла в трубах.

"Сегодня на работу вышли все наши сантехники. Ездят по заявкам, отогревают трубы. Но получается не везде", — рассказали порталу в диспетчерской аварийной службы Адмиралтейского района.

В беседе с изданием аварийщики предположили, что проблемы с водоснабжением могут продлиться вплоть до потепления.

Ранее главный синоптике Петербурга Александр Колесов рассказал о побитых утром и накануне температурных рекордах.

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