Выпускник СПбГУ погиб при артобстреле под Артемовском

Выпускник исторического факультета СПбГУ Иван Янкин погиб в зоне спецоперации, сообщила пресс-служба вуза 10 января. Согласно опубликованной информации, он попал под артиллерийский обстрел в районе Артемовска в ДНР месяцем ранее.

"Шестого декабря 2023 года выпускник Санкт‑Петербургского университета Иван Янкин, добровольно отправившийся на специальную военную операцию, погиб под Артемовском при выполнении боевого задания", — говорится в сообщении вуза.

Янкин получил диплом в 2008 году, он специализировался на медиевистике и изучал дуэльную культуру во Франции. Получив образование, он в 2012-2019 годах преподавал историю в Физико‑технической школе имени Жореса Алферова. Также он работал в центре социальных программ и профилактики асоциальных явлений среди молодежи "Контакт". С 2014 года поддерживал жителей Донецкой и Луганской республик, в 2022 году вступил в батальон "Ахмат".

Отпевание Янкина состоится 13 января в 11:15 во Владимирском соборе на Владимирском проспекте, 20.

В апреле прошлого года стало известно о гибели на СВО второкурсника СПбГУ Федора Соломонова. Позже вуз отчислил ряд студентов, которым вменялось легкомысленное отношение к произошедшему. Также в июне был уволен доцент Михаил Белоусов из-за постов в соцсетях на тему СВО, сделанных, в частности, на фоне известий о гибели Соломонова. Преподаватель отрицал причастность к публикациям. В конце июня против него возбудили уголовное дело о реабилитации нацизма (ст. 354.1 УК РФ) из-за якобы сделанных высказываний на тему Великой Отечественной войны.

Фото: СПбГУ