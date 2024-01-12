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Новости 18:32

МВД объявило в розыск бывшего топ-менеджера Газпромбанка

фото ЗакС политика МВД объявило в розыск бывшего топ-менеджера Газпромбанка

Бывший вице-президент Газпромбанка Игорь Волобуев* объявлен в федеральный розыск, следует из ведомственной базы МВД. Официальных комментариев о том, с чем это может быть связано, нет.

"Разыскивается по статье УК", — информирует полиция в карточке розыска. При этом информация о том, какая именно статья Уголовного кодекса вменяется Волобуеву*, отсутствует.

Сам Волобуев* ранее сообщал в своих социальных сетях, что участвует в СВО на стороне Украины.

В октябре 2023 года Минюст внес бывшего банкира в перечень иностранных агентов. Подобное решение в ведомстве объяснили тем, что Волобуев* вступил в подразделение ВСУ, критиковал спецоперацию, поддерживал украинские власти и принимал участие в создании материалов иностранных агентов.

*Минюст внес Игоря Волобуева в список иноагентов

Фото: ЗАКС.Ру


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