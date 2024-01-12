В Петербурге объявили "желтую" погодную угрозу из-за морозов

Ожидаемые предстоящей ночью морозы потянули на "желтый" уровень погодной опасности, рассказали в правительстве Петербурга вечером 12 января. Предупреждение продлится в течение всей ночи на субботу.

Согласно распространенной Смольным информации, погодная угроза будет действовать в период с 23:00 пятницы по 08:00 субботы. Причиной этого станет низкая температура, которая местами может опускаться до -20 градусов и ниже.

Петербуржцев призвали одеваться потеплее и соблюдать осторожность при нахождении на открытом воздухе. Также чиновники попросили проявлять аккуратность автомобилистов.

Ранее МЧС предупредило петербуржцев о морозах и гололедице, ожидаемых в субботу, 13 января. Температура днем может составить около -15 градусов.

Фото: ЗАКС.Ру