В Александринском театре отменили спектакли по пьесе Бориса Акунина*

В Александринском театре отменили показы спектаклей "Один восемь восемь один" в постановке Валерия Фокина по пьесе Бориса Акунина* (внесен Росфинмониторингом в реестр экстремистов и террористов), об этом 12 января в своем Telegram-канале рассказал депутат Законодательного собрания Борис Вишневский ("Яблоко").

Серия спектаклей должна была состояться на основной сцене театра в пятницу, субботу и воскресенье, с 12 по 14 января. Помощница Бориса Вишневского получила уведомление о том, что спектакль 12 января не состоится.

На сайте театра также о показах спектакля в остальные даты нет никакой информации.

"Можно только догадываться о причинах отмены прекрасного спектакля. Скорее всего, это связано с включением автора, по чьей пьесе поставлен спектакль, в известный список "террористов и экстремистов", составляемый Росфинмониторингом", – написал парламентарий.

В группе театра в соцсети"ВКонтакте" в ответе на вопрос пользователя о постановке "Один восемь восемь один" сотрудники театра сообщили: " Все верно, ближайшие показы спектакля отменены. Все средства за купленные билеты будут возвращены". Уточняющий вопрос о причинах отмены админы официального паблика Александринского театра оставили без ответа.

ЗАКС.Ру не удалось дозвониться до пресс-службы Александринского театра.

Напомним, что администрация Российского академического молодежного театра (РАМТ) заменила постановки "Инь и Ян. Черная версия" и "Эраст Фандорин", созданные по книгам Бориса Акунина*, на другие спектакли.

*Борис Акунин 12 января внесен Минюстом в реестр иностранных агентов

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