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Новости 20:17

Русско-финскую школу в Финляндии закроют в 2025 году

фото ЗакС политика Русско-финскую школу в Финляндии закроют в 2025 году

В Финляндии все-таки решили закрыть филиалы русско-финской школы, об этом 12 января пишет "Деловой Петербург" со ссылкой на финские СМИ.

Об этом заявили чиновники Лаппенранты, Иматры и Йоэнсуу, где есть представительства учебного заведения. Все три города являются ближайшими к России.

Местные власти обосновывают своё предложение экономией и тем, что число детей в городах уменьшается.

Деятельность школы Восточной Финляндии завершится в 2025 году. Учащихся переведут в другие учебные заведения.

На данный момент собираются решения по поводу школы от всех муниципалитетов.

Фото: pixabay


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