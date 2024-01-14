Путин официально проведет первое предвыборное мероприятие на следующей неделе

Президент Владимир Путин проведет свое первое официальное мероприятие в качестве кандидата на переизбрание на пост главы государства, сообщил 14 января ТАСС со ссылкой на "Россию 1". Ожидается, что это произойдет на следующей неделе.

Информация о планах президента прозвучала в эфире программы "Москва. Кремль. Путин". помимо предвыборного мероприятия, Путин также планирует провести совещания с правительством и с Советом безопасности. Также ожидаются некие международные контакты.

Путин участвует в избирательной кампании в статусе самовыдвиженца, что предполагает предоставление в Центризбирком 300 тысяч подписей в свою поддержку. На этой неделе стало известно о том, что его выдвижение поддержали свыше 1,8 миллиона человек. При этом останавливаться на достигнутом избирательный штаб действующего президента не намерен.

В воскресенье кандидат Борис Надеждин сообщил, что ему удалось собрать менее девяти тысяч проверенных подписей из необходимых ста тысяч. Политик баллотируется от партии "Гражданская инициатива", с чем связана меньшая по сравнению с самовыдвиженцем Путиным планка по количеству автографов.

Накануне Надеждин проводил встречу в Петербурге. О том, что происходило на мероприятии, читайте в материале ЗАКС.Ру.

Фото: Kremlin.ru