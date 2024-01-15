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Новости 9:59

Оксана Дмитриева не планирует участвовать в выборах губернатора Петербурга в 2024 году

фото ЗакС политика Оксана Дмитриева не планирует участвовать в выборах губернатора Петербурга в 2024 году

Депутат Государственной думы Оксана Дмитриева не собирается выдвигать свою кандидатуру на выборах губернатора Петербурга, которые должны состояться в сентябре 2024 года, сообщила ЗАКС.Ру парламентарий. 

Напомним, в 2019 году Партия роста не стала выдвигать Дмитриеву на пост главы города из-за трудностей при прохождении "муниципального фильтра". На выборах 2014 года Дмитриева, баллотировавшаяся в губернаторы от "Справедливой России", не смогла получить статус зарегистрированного кандидата также из-за отсутствия поддержки муниципалов, большинство из которых представляют партию "Единая Россия". 

Ранее о готовности выдвинуть свою кандидатуру на губернаторский пост в 2024 году сообщила лидер петербургских справедливороссов Надежда Тихонова. Она примет участие в выборах, если так решит партия. 

Константин Леньков / Фото ЗАКС.Ру


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Дмитриева Оксана Генриховна 




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