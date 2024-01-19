РБК: Склад Wildberries в Шушарах не был застрахован

Здание сгоревшего склада Wildberries в Шушарах не было застраховано, сообщил 19 января РБК со ссылкой на два своих источника. По их информации, компания намеревалась заключить договор о страховании, но не успело.

"Компания обсуждала заключение страхового договора с одной из крупных страховых компаний незадолго до пожара, но до подписания дело так и не дошло", — рассказал изданию один из собеседников. Второй отметил, что на складе был застрахован только хранящийся товар, но не само здание.

В свою очередь, представитель Wildberries заявил о невозможности разглашать информацию о страховании имущества в рамках имеющихся соглашений. При этом он отметил, что вопрос страхования никак не влияет на обязательства компании.

Пожар на складе Wildberries начался утром 13 января, открытый огонь удалось потушить лишь на следующий день. Пламя бушевало на площади 70 тысяч квадратных метров, пожару был присвоен пятый ранг сложности. По факту инцидента было возбуждено уголовное дело о злоупотреблении полномочиями (ч. 1 ст. 201 УК РФ). Накануне силовики провели обыск в московском офисе маркетплейса.

Фото: пресс-служба МЧС (скриншот видео)