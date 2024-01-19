За год иностранные туристы принесли Петербургу более 50 миллиардов рублей

В 2023 году иностранные туристы принесли бюджету Петербурга более 50 миллиардов рублей, поделились сведениями в администрации губернатора. В основном гости из-за рубежа тратились на проживание, экскурсии и поездки.

"По результатам 2023 года вклад иностранных туристов в экономику города составил 54,3 миллиарда рублей — на 84 % больше, чем в 2022. Основные статьи расходов — проживание, транспорт, экскурсии, посещение кафе и ресторанов, приобретение сувениров и другие покупки", — рассказали в Смольном, ссылаясь на данные "Турбарометра Санкт-Петербурга".

Общее количество посетивших Петербург иностранных туристов составило в прошлом году 574 тысячи человек, что соответствует 6 % от общего количества гостей города. Это на 232 тысячи человек больше, чем годом ранее.

В основном в Петербург едут жители стран СНГ. В пятерке лидеров оказались Белоруссия, Узбекистан, Казахстан, Азербайджан, Армения. Что касается жителей стран дальнего зарубежья, то чаще прочих Северную столицу посещали путешественники из Китая, Ирана, Турции, Индии и ОАЭ.

Ранее сообщалось, что общий доход Петербурга от туристической отрасли составил в 2023 году более 482 миллиардов рублей.

Фото: ЗАКС.Ру