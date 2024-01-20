В Петербурге арестовали обвиняемого в очередном странном поджоге двери

Колпинский районный суд Петербурга на два месяца арестовал 21-летнего молодого человека по имени Андрей, передает объединенная пресс-служба городских судов. Его обвиняют в умышленном поджоге (ч. 2 ст. 167 УК) двери в чужую квартиру в Металлострое, совершенном 17 января.

Ущерб от действий фигуранта оценивается в 25 тысяч рублей. Примечательно объяснение поджога, которое он представил силовикам.

Подследственному якобы позвонили представители сервиса "Госуслуги", сказав, что мошенники оформили на него кредиты. Затем последовали звонки от людей, представившихся сотрудником Росфинмониторинга и сотрудником СК. Они убедили Андрея, что нужно взять другие кредиты, а еще дали ему задание "государственной важности". По словам фигуранта, от него требовалось договориться с неким мужчиной о продлении сотрудничества, а в случае отказа поджечь дверь в его жилище, что и было сделано. При этом сначала с дверью вышла ошибка, и подследственный поджег соседнюю. Правда, вскоре "исправился" и нашел нужную.

Тот же молодой человек фигурирует в аналогичном деле, возбужденном в связи с повреждением квартирной двери уже в Приморском районе. Кроме того, в тот же день, когда случилось преступление с предполагаемым участием Андрея, стало известно о поджоге двери в квартиру дома на улице Тюшина (Центральный район).

Фото: ЗАКС.Ру