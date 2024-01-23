В Кремле оценили работу кабмина по экономическому развитию России

Деятельность правительства по обеспечению стабильности экономического развития удостоилась лестных оценок в Кремле, сообщил 23 января ТАСС. В ходе брифинга с журналистами пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал хорошей работу кабмина в этом направлении.

"Правительство обеспечивает стабильность темпов экономического развития, и это удается правительству хорошо", — высказался Песков.

По мнению представителя Кремля, в целом в России "абсолютно обеспечена" микро- и макроэкономическая стабильность. Песков прибавил, что благодаря этому экономика страны располагает "хорошим фундаментом", от которого можно отталкиваться и таким образом поддерживать положительные темпы развития.

В середине января глава Минэкономразвития Максим Решетников допустил, что ВВП страны по итогам 2023 года может составить 4 %.

Фото: ЗАКС.Ру