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Новости 14:39

МССС определится в 2024 году со сроками проектировки вторых вестибюлей "Балтийской" и "Василеостровской"

фото ЗакС политика МССС определится в 2024 году со сроками проектировки вторых вестибюлей "Балтийской" и "Василеостровской"

Сроки работ по проектированию вторых наземных вестибюлей двух станций метро будут определены в течение 2024 года, сообщил 23 января "Деловой Петербург" со ссылкой на "Метрострой Северной столицы" (МССС). Речь идет о станциях "Балтийская" и "Василеостровская".

Как рассказали изданию в МССС, сроки выполнения работ будут определены в соответствии с производственной программой на текущий год. Что же касается имущественно-правовых вопросов, возникающих в связи с размещением дополнительных вестибюлей, то их решением будет заниматься Смольный после завершения работ над проектной документацией и включения запланированных трат в смету.

В конце декабря 2023 года Смольный одобрил строительство двух дополнительных вестибюлей "Балтийской" и "Василеостровской". Согласно планам, первая из них в 2028 году получит новый выход на углу Измайловского бульвара и набережной Обводного канала. Что касается второй станции, то для нее еще один вестибюль планируют построить в 2029 году на пересечении 11-й линии и Среднего проспекта Васильевского острова.

Фото: ЗАКС.Ру


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