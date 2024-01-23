Путин пообещал проработать идею создания общероссийского родительского комитета

Вопрос создания общероссийского родительского комитета проработают, пообещал президент Владимир Путин предложившей соответствующую идею семье Каретниковых. Он заявил, что даст соответствующее распоряжение министру просвещения Сергею Кравцову.

Вопрос создания родительского комитета поднимался на встрече Путина с победителями семейных конкурсов. Глава государства идею поддержал, но при этом предложил определиться с кругом задач организации.

"Организовать не сложно, но я скажу министру, он все сделает сразу, быстро. Но дело же не в этом, надо понять, что он будет делать, этот общеродительский комитет. Сама по себе идея звучит красиво", — цитирует Путина РИА "Новости".

Также на встрече Путин объявил многодетную семью опорой страны и добавил, что вся внутренняя политика и экономика страны "так или иначе связаны с поддержкой семьи", следует из стенограммы на сайте Кремля.

Утром на портале правовой информации был опубликован указ Путина, касающийся статуса многодетной семьи.

Фото: Kremlin.ru