В Петербурге арестовали молодую мать по делу об убийстве восьмимесячной дочери

Выборгский районный суд Петербурга постановил заключить под стражу 23-летнюю Варвару Жеребцову, которую обвиняют в убийстве собственной восьмимесячной дочери. Об этом сообщает объединенная пресс-служба городских судов. Признавшая вину фигурантка дела об убийстве (п. "в" ч. 2 ст. 105 УК) пробудет под арестом как минимум до 22 марта.

По версии следствия, в том числе из-за нежелания выполнять родительские обязанности женщина в минувшую субботу задушила ребенка подушкой, находясь в своей квартире в Парголово.

Ранее СК сообщал, что после совершения преступления исполнительница более чем на сутки покинула жилье. В дальнейшем она пыталась ввести силовиков в заблуждение.

фото: ЗАКС.Ру