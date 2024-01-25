Суд в Петербурге продлил арест полковнику Шиховцову по делу о взятке

Октябрьский суд Петербурга рассмотрел вопрос о продлении меры пресечения полковнику юстиции Игорю Шиховцову по делу о получении крупной взятки (ч. 6 ст. 290 УК РФ). Как рассказали 25 января в объединенной пресс-службе городских судов, наступление весны полицейский встретит в СИЗО.

Шиховцову инкриминируют требование взятки от свидетельницы по делу о присвоении или растрате (ч. 4 ст. 160 УК РФ). По версии следствия, вместе с подчиненной, майором юстиции Александрой Зайцевой, он добивался получения восьми миллионов рублей в обмен на непривлечение свидетельницы к уголовной ответственности. Его задержание произошло при передаче денег возле здания ГСУ ГУ МВД на Лиговском проспекте.

В суде полицейский ходатайствовал о переводе из СИЗО под домашний арест. Следователь ходатайствовал о продлении содержания под стражей, суд внял приведенным доводам и оставил Шиховцова под стражей до 28 марта.

Ранее Городской суд Петербурга перевел под домашний арест проходящую по делу Зайцеву. Шиховцов также добивался смягчения меры, однако в этом не преуспел.

Фото: Объединённая пресс-служба судов Санкт-Петербурга / Telegram