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Новости 13:34

Октябрьский суд продлил домашний арест полицейской по коррупционному делу

фото ЗакС политика Октябрьский суд продлил домашний арест полицейской по коррупционному делу

Майор юстиции Александра Зайцева останется под домашним арестом еще как минимум до конца марта, постановил Октябрьский суд Петербурга при рассмотрении вопроса о продлении ей меры пресечения. Сотруднице полиции инкриминируют получение взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ).

В ноябре 2023 года Зайцева занималась предварительным следствием по делу о присвоении и растрате (ч. 4 ст. 160 УК РФ). По версии следствия, вместе с начальником, полковником Игорем Шиховцовым, она требовала от свидетельницы восемь миллионов рублей в обмен на непривлечение к уголовной ответственности. 

Шиховцов был задержан при получении денег в конце ноября. После этого полковника и майора отправили под стражу до конца января. На этой неделе Горсуд смягчил Зайцевой меру пресечения, заменив ее на домашний арест. Шиховцову добиться подобного не удалось, накануне ему продлили содержание в СИЗО до 28 марта.

В ходе нового заседания следствие ходатайствовало о продлении Зайцевой домашнего ареста, сама фигурантка против этого не возражала. Суд пролонгировал ей меру пресечения до 28 марта.

Фото: Объединённая пресс-служба судов Санкт-Петербурга


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