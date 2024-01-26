Октябрьский суд продлил домашний арест полицейской по коррупционному делу

Майор юстиции Александра Зайцева останется под домашним арестом еще как минимум до конца марта, постановил Октябрьский суд Петербурга при рассмотрении вопроса о продлении ей меры пресечения. Сотруднице полиции инкриминируют получение взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ).

В ноябре 2023 года Зайцева занималась предварительным следствием по делу о присвоении и растрате (ч. 4 ст. 160 УК РФ). По версии следствия, вместе с начальником, полковником Игорем Шиховцовым, она требовала от свидетельницы восемь миллионов рублей в обмен на непривлечение к уголовной ответственности.

Шиховцов был задержан при получении денег в конце ноября. После этого полковника и майора отправили под стражу до конца января. На этой неделе Горсуд смягчил Зайцевой меру пресечения, заменив ее на домашний арест. Шиховцову добиться подобного не удалось, накануне ему продлили содержание в СИЗО до 28 марта.

В ходе нового заседания следствие ходатайствовало о продлении Зайцевой домашнего ареста, сама фигурантка против этого не возражала. Суд пролонгировал ей меру пресечения до 28 марта.

Фото: Объединённая пресс-служба судов Санкт-Петербурга