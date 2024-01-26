На КАД произошло смертельное ДТП с участием трех грузовиков

На Кольцевой автодороге (КАД) в Петербурге произошло ДТП с тремя грузовиками вечером в пятницу, 26 января, об этом пишет 78.ru.

По предварительным данным, в результате ДТП погиб один человек. На данный момент, его личность устанавливается правоохранительными органами.

Также уточняется, что движение по КАД ограничено, так как столкнувшиеся в аварии на внутреннем кольце грузовики перегородили две полосы.

Причины и подробности аварии на КАД неизвестны. ГУ МВД России по Петербургу и Ленинградской области никаких комментариев по этому поводу не давало.

Напомним, что в среду, 24 января, на улице Беринга произошло ДТП с участием лазурного автобуса. В результате происшествия есть пострадавшие, они находятся в больнице. Петербургский суд отправил водителя автобуса в СИЗО.

Фото: unsplash.com