В Петропавловской крепости был дан салют в День снятия блокады Ленинграда

В честь 80-летия Ленинградской Победы в Петропавловской крепости был дан праздничный салют, об этом 27 января сообщили в пресс-службе Смольного.

В общей сложности батареями Михайловской военной артиллерийской академии было дано больше двух тысяч фейерверков.

Каждый залп поименован. Они даны в честь 80-й годовщины полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады, в честь президента России, в память о 900 дней блокады Ленинграда, в честь жителей блокадного Ленинграда и полководцев Ленинградского фронта, в честь русского народа-героя и освободителя, в честь беспримерного подвига.

Напомним, что на петербургской "Газпром Арене" прошел концерт-реквием, посвященный блокаде.

Фото: ЗАКС.Ру