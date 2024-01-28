В России с 1 февраля повысят маткапитал

Материнский капитал в России повысят с 1 февраля, об этом 28 января сообщили в пресс-службе Государственной думы со ссылкой на слова спикера парламента Вячеслава Володина.

Теперь с февраля после индексации материнский капитал на первого ребенка составит 630,4 тысячи рублей. Также, по словам Володина, на второго ребенка сумма выплаты увеличится до 833 тысяч рублей.

Помимо материнского капитала, еще 40 выплат и пособий проиндексируют на 7,4%. Например, это касается единовременного пособия при рождении ребенка, ежемесячной выплаты ветеранам и ежемесячной страховой выплаты.

Напомним, что в Петербурге хотят разрешить тратить материнский капитал на реконструкцию дома блокированной застройки.

Фото: ЗАКС.Ру