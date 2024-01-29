Петербург выручил более полумиллиарда рублей за год на продаже объектов наследия

В 2023 году в комитет имущественных отношений (КИО) поступили 42 заявки от представителей малого и среднего бизнеса о выкупе арендованной недвижимости из списка объектов культурного наследия (ОКН), сообщил 29 января "Деловой Петербург". Речь идет об отдельно стоящих зданиях или же о занимаемых в домах помещениях.

По 10 объектам были приняты положительные решения и заключены сделки, город должен будет выручить с продажи помещений 509,6 миллиона рублей. В случае с другими 23 заявками чиновники вынесли отказы. Еще в девяти случаях решения пока не приняты.

Кроме того, за год на конкурсах были приватизированы 30 нежилых помещений на сумму свыше 127 миллионов рублей и два объекта жилищного фонда коммерческого использования стоимостью около 22,5 миллионов рублей. Также 4,15 миллиона рублей удалось выручить от продажи одного здания с земельным участком.

В настоящее время к продаже готовятся около 25 объектов нежилого фонда из перечня ОКН. Девять из них расположены в Красносельском, Петродворцовом и Центральном районах Петербурга. Предположительно, они могут попасть в программу приватизации на 2025 год.

Всего в 2023 году Смольный получил от приватизации имущества 10,935 миллиарда рублей. Это на треть больше показателей 2022 года.

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