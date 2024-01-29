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Новости 10:59

В правительство направили проект о предоставлении участков всем многодетным семьям

фото ЗакС политика В правительство направили проект о предоставлении участков всем многодетным семьям

На рассмотрение кабинета министров направлен проект о предоставлении земельных участков всем без исключения семьям с тремя и более детьми, рассказал РИА "Новости" глава комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Ярослав Нилов (ЛДПР). До этого подобная возможность предоставлялась только семьям, внесенным в список нуждающихся в жилье.

Согласно проекту, граждане смогут бесплатно получать участки, находящиеся в государственной или муниципальной собственности. Также документ предусматривает альтернативу наделам в виде выдачи денежных компенсаций с согласия получателей.

"При этом не может быть предусмотрено требование о том, что такие граждане должны состоять на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях", — говорится в пояснительной записке к проекту.

В своем Telegram-канале Нилов связал появление инициативы с тем, что 2024 год был объявлен в России Годом семьи. "Сегодня отдельные регионы устанавливают критерии нуждаемости в качестве обязательного требования для наделения многодетных семей землёй. Эти критерии нужно убрать", — высказался он.

Ранее президент Владимир Путин подписал указ об определении статуса многодетной семьи. Согласно документу, под эту категорию подпадают семьи с тремя и более детьми.

Фото: ЗАКС.Ру


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