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Новости 14:47

Закрывавшаяся из-за отравлений школа на Лермонтовском вернулась к работе

фото ЗакС политика Закрывавшаяся из-за отравлений школа на Лермонтовском вернулась к работе

В петербургской школе № 260 (Лермонтовский проспект, 21), закрытой из-за вспышки кишечной инфекции, возобновились занятия. Об этом пишет портал 78.ru со ссылкой на чиновников из администрации Адмиралтейского района.

По словам пресс-службы администрации, организация питания в учреждении соответствует всем санитарно-эпидемиологическим требованиям. За время простоя в школе провели генеральную уборку и дезинфекцию помещений.

Роспотребнадзор забил тревогу в середине месяца, выявив десятки отравлений среди учеников. Всего таких случав насчитали более шестидесяти. Проблемой также интересовался Следственный комитет, сотрудники которого посещали школу.

фото: pixabay


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