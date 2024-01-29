ФАС предложила меры против применения роботов на СПбМТСБ

Чиновники из Федеральной антимонопольной службы предложили меры против использования так называемых роботов и алгоритмических систем на петербургской топливной бирже (СПбМТСБ). "Интерфакс" со ссылкой на ведомство пишет, что пакет предложений поддержали нефтяные компании и трейдеры. Во вторник участники рынка обсудят предлагаемое ужесточение правил. Среди возможных нововведений - отключение недобросовестных игроков от торгов на следующий день после фиксации нарушений.

Последняя активность ФАС продиктована резким увеличением числа жалоб от участников топливного рынка на рост использования роботов. Проблема приводит к тому, что нефтепродукты приходится покупать через посредников.

"Начиная с 2020 года при выявлении недобросовестных торговых практик материалы выносятся на рассмотрение совета секции "Нефтепродукты", и применяются меры воздействия вплоть до приостановки допуска к торгам", - рассказал журналистам старший вице-президент СПбМТСБ Антон Карпов.

В ноябре президентом СПбМТС стал бывший многолетний глава ФАС Игорь Артемьев.

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