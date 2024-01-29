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Новости 20:19

ФАС предложила меры против применения роботов на СПбМТСБ

фото ЗакС политика ФАС предложила меры против применения роботов на СПбМТСБ

Чиновники из Федеральной антимонопольной службы предложили меры против использования так называемых роботов и алгоритмических систем на петербургской топливной бирже (СПбМТСБ). "Интерфакс" со ссылкой на ведомство пишет, что пакет предложений поддержали нефтяные компании и трейдеры. Во вторник участники рынка обсудят предлагаемое ужесточение правил. Среди возможных нововведений - отключение недобросовестных игроков от торгов на следующий день после фиксации нарушений.

Последняя активность ФАС продиктована резким увеличением числа жалоб от участников топливного рынка на рост использования роботов. Проблема приводит к тому, что нефтепродукты приходится покупать через посредников.

"Начиная с 2020 года при выявлении недобросовестных торговых практик материалы выносятся на рассмотрение совета секции "Нефтепродукты", и применяются меры воздействия вплоть до приостановки допуска к торгам", - рассказал журналистам старший вице-президент СПбМТСБ Антон Карпов.

В ноябре президентом СПбМТС стал бывший многолетний глава ФАС Игорь Артемьев.

фото: pixabay


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