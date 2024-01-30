Wildberries построит в Ленобласти комплекс стоимостью более девяти миллиардов рублей

Компания Wildberries намерена построить крупный логистический комплекс в Тосненском районе Ленобласти, сообщил глава региона Александр Дрозденко. Губернатор и гендиректор маркетплейса Татьяна Бакальчук подписали 30 января соглашение об этом.

Стоимость объекта составит 9,5 миллиардов рублей. Как передает слова Дрозденко Telegram-канал "Админка Ленобласти", руководство региона поддерживает проект, поскольку рассчитывает на привлечение большого объема инвестиций в экономику и организацию новых рабочих мест.

"На максимальный объем выхода планируется почти 7,5 тысяч рабочих мест. Я уверен, что сотрудничество будет у нас успешным", — поделился ожиданиями губернатор.

Также Дрозденко и Бакальчук обсудили возможность регистрации в регионе филиала компании и вопросы, связанные с реализацией ряда социальных инициатив, включая трудоустройство граждан с ограниченными возможностями.

Компания Wildberries привлекла к себе особое внимание СМИ после пожара, случившегося 13 января в ее складском комплексе в Шушарах на территории Петербурга. Огонь тушили больше суток, по факту происшествия Следственный комитет возбудил уголовное дело о злоупотребление полномочиями (ч. 1 ст. 201 УК РФ). На прошлой неделе стало известно о планах маркетплейса приступить ко второму этапу выплат компенсаций контрагентам за сгоревший товар.

Фото: Александр ДроZденко / Telegram