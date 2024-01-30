В Петербурге суд освободил из-под стражи участвовавшего в СВО тунисца

Выборгский районный суд Петербурга огласил приговор уроженцу Туниса Бену Ахмеду Шерифу по делам о краже с причинением значительного ущерба (п. в ч. 2 ст. 158 УК РФ) и о незаконном обороте наркотических средств в крупном размере (ч. 2 ст. 228 УК РФ). В биографии иностранца это судебное разбирательство оказалось вовсе не первым.

По версии следствия, 21 мая 2023 года тунисец похитил мобильный телефон Xiaomi Redmi A6 стоимостью 5,3 тысячи рублей и транспортную карту "Подорожник" со стола в дежурной части 59-го отдела полиции по Выборгскому району Петербурга. После этого он скрылся с места преступления.

Спустя два дня иностранец был задержан на проспекте Художников с 4,72 граммами наркотического вещества. Суд посчитал, что запрещенный препарат он приобрел для личного употребления и без цели сбыта.

Как передает объединенная пресс-служба городских судов, по делу о краже разбирательство было прекращено в связи с примирением сторон. По делу об обороте наркотиков суд назначил фигуранту восемь месяцев колонии общего режима и освободил из-под стражи немедленно, засчитав проведенное им время в СИЗО.

Бен Ахмед Шериф неплохо знаком Выборгскому суду. В апреле 2023 года тунисец был оштрафован на пять тысяч рублей за нарушение миграционного законодательства. Перед этим, в марте, против него было возбуждено уголовное дело из-за кражи двух велосипедов. Суд тогда не стал отправлять иностранца в СИЗО, приняв к сведению длительный срок его проживания в Петербурге, наличие двух детей, а также участие в СВО и награждение медалью "За отвагу". В июле суд прекратил разбирательство в связи с примирением сторон.

На спецоперацию тунисец попал после помилования и освобождения из колонии строгого режима, случившегося в июле 2022 года. В местах лишения свободы он оказался по приговору всё того же Выборгского суда, назначившего ему год и пять месяцев лишения свободы за приготовление к грабежу (ч. 3 ст. 30 — ч. 1 ст. 161 УК).

Накануне Куйбышевский суд Петербурга оштрафовал другого участника СВО за ложное сообщение о заложенной бомбе. Сам инцидент произошел в сентябре прошлого года в пиццерии на Невском проспекте.

Фото: ЗАКС.Ру