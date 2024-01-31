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Новости 12:47

В Петербурге эвакуировали больше 100 тысяч автомобилей в 2023 году

фото ЗакС политика В Петербурге эвакуировали больше 100 тысяч автомобилей в 2023 году

В течение 2023 года в Петербурге вынесено 752 тысячи постановлений за нарушения правил парковки и 587,7 тысячи нарушений были зафиксированы в связи с неоплатой платной парковки, об этом 31 января пишет "Фонтанка.ру".

Общее количество эвакуированных автомобилей за год составило 108 тысяч. Автовладельцы предприняли 2020 попыток оспорить вынесенные постановления в суде, это на 17,6% меньше, чем в 2022 году. 

Также было отменено 191 постановление, что на 19,3% меньше, чем в предыдущем году.

Напомним, что комитет по транспорту Петербурга увеличил бюджет города в 2023 году на 25%.

Фото: ЗАКС.Ру


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