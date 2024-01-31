ЗакС.Ру во ВКонтакте ЗакС.Ру в Telegram ЗакС.Ру в Дзене ЗакС.Ру в Дзене
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы

Новости 13:16

Общественный транспорт Петербурга увеличил перевозки на 200 млн пассажиров

фото ЗакС политика Общественный транспорт Петербурга увеличил перевозки на 200 млн пассажиров

В 2023 году общественный транспорт Петербурга продемонстрировал внушительный рост в объеме перевозок, достигнув более 1,6 млрд пассажиров, об этом 31 января пишет "Фонтанка.ру" со ссылкой на комитет по транспорту города.

Всего пассажиропоток стал больше, чем в 2022 году, на 200 млн пассажиров.

Основную долю этого результата занимают метрополитен, "Пассажиравтотранс" и "Горэлектротранс", которые совокупно перевезли в 2023 году более 1,2 млрд пассажиров.

Также почти 420 млн посадочных мест приходится на негосударственных перевозчиков.

Напомним, что комитет по транспорту Петербурга увеличил бюджет города аж на 25%.

Фото: ЗАКС.Ру


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Дзене , Телеграм , Дзен.Новости




Новости31 января
Смотреть предыдущие новости →

Проект
«В ваших интересах»
ЧИТАТЬ


Рейтинг  персон ↑



О редакции Реклама