Общественный транспорт Петербурга увеличил перевозки на 200 млн пассажиров

В 2023 году общественный транспорт Петербурга продемонстрировал внушительный рост в объеме перевозок, достигнув более 1,6 млрд пассажиров, об этом 31 января пишет "Фонтанка.ру" со ссылкой на комитет по транспорту города.

Всего пассажиропоток стал больше, чем в 2022 году, на 200 млн пассажиров.

Основную долю этого результата занимают метрополитен, "Пассажиравтотранс" и "Горэлектротранс", которые совокупно перевезли в 2023 году более 1,2 млрд пассажиров.

Также почти 420 млн посадочных мест приходится на негосударственных перевозчиков.

Напомним, что комитет по транспорту Петербурга увеличил бюджет города аж на 25%.

Фото: ЗАКС.Ру