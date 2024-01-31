МЧС предупредило петербуржцев о ветре и мокром снеге 1 февраля

В четверг, 1 февраля, петербуржцев ожидает значительное ухудшение погоды, об этом 31 января сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Петербургу.

Городское управление МЧС ссылается на информацию ФГБУ "Северо-Западное УГМС". Метеорологи сообщают о порывах ветра до 17 м/с, а также уточнили, что возможно выпадание мокрого снега.

В условиях сильного ветра следует избегать деревьев и сооружений повышенного риска, включая мосты, эстакады и линии передач. Также не стоит ходить вблизи рекламных щитов и домов с неустойчивой крышей. Такие же меры предосторожности рекомендуется соблюдать автомобилистам.

Напомним, что в Петербурге 1 февраля вводится "жёлтый" уровень погодной опасности.

Фото: ЗАКС.Ру