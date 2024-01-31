Миронов предложил освободить от сдачи ЕГЭ учеников из многодетных и бедных семей

Участие школьников их многодетных и малоимущих семей в сдаче Единого госэкзамена должно быть сугубо добровольным, полагает председатель "Справедливой России — За правду" Сергей Миронов. Политик выразил 31 января намерение обратиться со своей инициативой в правительство России.

"Считаю уместным в рамках Года семьи освободить от обязательной сдачи ЕГЭ старшеклассников из многодетных и малоимущих семей, которые официально такими признаны. Экзамен для них должен быть добровольным", — написал Миронов в своем Telegram-канале.

Освобождение таких детей от ЕГЭ стало бы ощутимой мерой поддержки их семей, а заодно и "еще одним шагом к поэтапной отмене ненужного экзамена", высказался справоросс. Необходимость подобной меры он обосновал оторванностью экзамена от школьной программы и связанной с подготовкой к нему необходимостью в найме репетиторов.

По мнению депутата, итоговые оценки в аттестатах для учеников из многодетных и малоимущих семей могли бы формироваться на основании оценок за 10 и 11 класс. Что же касается поступления в вузы, то для таких выпускников следовало бы организовать отдельные экзамены, высказался Миронов и пообещал обратиться с таким предложением в кабмин.

Месяцем ранее глава Рособрнадзора Анзор Музаев обещал увеличить количество заданий о спецоперации в ЕГЭ по истории.

Фото: ЗАКС.Ру