Мосгордума досрочно лишила Рыжкова полномочий

Полномочия депутата Московской городской думы Владимира Рыжкова прекращены досрочно, о чем сообщил сайт столичного парламента 31 января. Произошло это в соответствии с собственными пожеланиями политика.

Решение о досрочном прекращении полномочий депутата было принято большинством голосов членов городской думы.

О намерении Рыжкова отказаться от мандата стало известно неделей ранее. При этом, как следует из слов Мосгордумы Александра Семенникова, заявление о выходе из состава законодательного органа депутат подал еще 25 декабря прошлого года.

"Настоящим заявляю о сложении с себя депутатских полномочий по 37 избирательному округу по собственному желанию в связи с изменением семейных, личных и рабочих обстоятельств", — цитирует заявление Рыжкова сайт Мосгордумы.

Отказ Рыжкова от депутатских полномочий прокомментировал его коллега Сергей Митрохин. Как передает его слова сайт Мосгордумы, бывший округ Рыжкова "не осиротеет от отсутствия депутата МГД", поскольку Митрохин сам в нем работает.

Фото: dep37.duma.mos.ru