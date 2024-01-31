Школьные уроки труда будут включать в себя пять обязательных модулей

Школьный предмет "труд" будет включать в себя пять обязательных образовательных модулей и, сверх того, еще три модуля по выбору, сообщил 31 января ТАСС со ссылкой на пресс-службу Минпросвещения. В школьную программу уроки вернутся с началом нового учебного года в сентябре.

"Федеральная рабочая программа по учебному предмету "труд (технология)" на уровне основного общего образования имеет модульную структуру, состоящую из инвариантных модулей (обязательных для изучения), вариативных модулей (по выбору)", — цитирует информагентство сообщение министерства.

Обязательными для изучения станут модули "Производство и технологии", "Технологии обработки материалов и пищевых продуктов", "Компьютерная графика. Черчение", "Робототехника", "3D-моделирование, прототипирование, макетирование". К вариативным были отнесены модули, касающиеся животноводства и растениеводства, а вместе с ними изучения автоматизированных систем. Также допускается возможность создания иных вариативных модулей в соответствии с потребностями региона.

В пятых-седьмых классах на уроки труда будет приходиться по два часа в неделю, в восьмых-девятых классах их количество уменьшится до одного урока в неделю.

В декабре 2023 года президент Владимир Путин подписал закон о запрете использования телефонов учениками во время уроков.

Фото: Минпросвещения России / Telegram