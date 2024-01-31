За неделю в России сильнее прочего подорожали капуста, огурцы и авиаперелеты

За период с 23 по 29 января индекс потребительских цен в России вырос в целом на 0,16 % относительно предыдущей недели, следует из данных Росстата от 31 января. С начала месяца цены увеличились на 0,62 %.

Сильнее прочих товаров прибавили в стоимости авиаперелеты экономическим классом, цена на которые выросла за семь дней на 4,67 %. Капуста белокочанная подорожала на 3,26 %, огурцы — на 2,57 %.

Что касается дешевевших на неделе товаров, то наиболее заметное снижение стоимости продемонстрировали куриные яйца. Согласно официальным данным, в среднем по России их цена уменьшилась на 1,03 %. Также на 0,78 % подешевели смартфоны и на 0,52 % — куры охлажденные и мороженые.

Кроме того, на 1 % выросла плата за жилье в муниципальном и государственном фонде.

Также в среду Петростат опубликовал информацию об объемах промышленного производства в Петербурге в прошлом году. Согласно представленным данным, в целом этот показатель увеличился на 9,9 % относительно предыдущего года.

Фото: ЗАКС.Ру