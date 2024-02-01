Терминал "Новатэк" в порту Усть-Луга возобновил работу после пожара

Терминал по перевалке нефтепродуктов компании "Новатэк" в порту Усть-Луга в Ленинградской области возобновил свою работу полностью, об этом 31 января сообщили в пресс-службе Минэнерго.

Как уточнили в ведомстве, нефтеперерабатывающий завод ориентирован на экспорт продуктов и не занимается поставками топлива на российский рынок, поэтому на потребителей в России инцидент в терминале не повлиял.

Также в Минэнерго отметили, что сейчас в России ситуация с обеспечением топливом всех регионов стабильная, и нынешняя выработка топлива покрывает потребности рынка.

Напомним, что 21 января в Ленинградской области произошел пожар в терминале компании "Новатэк". Причины возгорания официально названы не были.

Фото: Telegram-канал губернатора Ленинградской области Александра Дрозденко