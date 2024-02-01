Минцифры разбираются в инциденте со сбоем работы домена .ru/.рф

В Минцифры начали расследование инцидента со сбоем работы российского домена .ru/.рф, об этом 1 февраля пишут "РИА Новости" со ссылкой на слова министра Максута Шадаева.

По словам Шадаева, сейчас в ведомстве разбираются с произошедшим. Он отметил, что, как только расследование закончится, ведомство опубликует результаты работы по этому вопросу.

"Минцифры ведет разбирательство, закончим — обязательно "опубличим" результаты технического разбора этой ситуации", – сказал Шадаев.

Напомним, что вечером во вторник, 30 января, российские пользователи начали жаловаться на проблемы с работой сайтов с доменом .ru/.рф. Предполагается, что причина сбоя связана технической проблемой у глобальной инфраструктуры DNSSEC.

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