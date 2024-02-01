РКН заблокировал около 236 тысяч материалов с фейками об СВО с момента ее начала

Роскомнадзор заблокировал около 236 тысяч сайтов и отдельных страниц за распространение ложной информации об СВО с 2022 года, об этом 1 февраля пишет ТАСС со ссылкой на слова начальника управления контроля и надзора в сфере электронных коммуникаций Роскомнадзора Евгения Зайцева.

По словам Зайцева, такие блокировки ощутимо несут позитивный вклад в борьбу с распространением фейков в российском Интернете. В основном заблокированными стали иностранные медиаплатформы, которые, по его мнению, являются основными трансляторами антироссийской повестки.

Кроме этого, Зайцев отметил, что с момента начала СВО в ведомстве зафиксировали снижение количества призывов к участию в несанкционированных акциях против проведения спецоперации.

Напомним, что в 2023 году Роскомнадзор в общей сложности заблокировал больше 670 тысяч запрещенных материалов.

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