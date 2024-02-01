ЗакС.Ру во ВКонтакте ЗакС.Ру в Telegram ЗакС.Ру в Дзене ЗакС.Ру в Дзене
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы

Новости 15:17

Депутату от "Новых людей" сделали замечание из-за выступления на заседании Госдумы в джинсах

фото ЗакС политика Депутату от "Новых людей" сделали замечание из-за выступления на заседании Госдумы в джинсах

Депутату Государственной Думы Владимиру Плякину ("Новые люди") вице-спикер Ирина Яровая сделала замечание из-за выступления на пленарном заседании в джинсах, об этом 1 февраля пишет ТАСС.

"Вы меня извините, это что-то новое вообще в парламентской этике", – сказала Яровая.

Председатель Госдумы Вячеслав Володин согласился с мнением вице-спикера и отметил, что депутаты не только находятся на работе, но и также представляют страну и избирателей.

По мнению Володина, если выходящий так выглядит, значит так должны выглядеть и остальные, а это не то, что депутаты хотят показать гражданам.

"Давайте завтра с дивана будем вещать. Ничего личного, но давайте с себя начнем, чтобы не было стыдно", – сказал Володин.

Напомним, что депутат Законодательного Собрания Петербурга Павел Крупник ("Единая Россия") признавался, что сам любит носить джинсы, однако из-за работы ему чаще всего приходится ходить в костюме.

Фото: ЗАКС.Ру


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Дзене , Телеграм , Дзен.Новости




Новости1 февраля
Смотреть предыдущие новости →

Проект
«В ваших интересах»
ЧИТАТЬ


Рейтинг  персон ↑



О редакции Реклама