Депутату от "Новых людей" сделали замечание из-за выступления на заседании Госдумы в джинсах

Депутату Государственной Думы Владимиру Плякину ("Новые люди") вице-спикер Ирина Яровая сделала замечание из-за выступления на пленарном заседании в джинсах, об этом 1 февраля пишет ТАСС.

"Вы меня извините, это что-то новое вообще в парламентской этике", – сказала Яровая.

Председатель Госдумы Вячеслав Володин согласился с мнением вице-спикера и отметил, что депутаты не только находятся на работе, но и также представляют страну и избирателей.

По мнению Володина, если выходящий так выглядит, значит так должны выглядеть и остальные, а это не то, что депутаты хотят показать гражданам.

"Давайте завтра с дивана будем вещать. Ничего личного, но давайте с себя начнем, чтобы не было стыдно", – сказал Володин.

Напомним, что депутат Законодательного Собрания Петербурга Павел Крупник ("Единая Россия") признавался, что сам любит носить джинсы, однако из-за работы ему чаще всего приходится ходить в костюме.

Фото: ЗАКС.Ру