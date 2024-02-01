Напавшего на сотрудницу УМВД петербуржца отправили в колонию-поселение

Прокуратура Московского района добилась вынесения обвинительного приговора петербуржцу Александру Сугоняко, которого с сентября прошлого года преследуют за нападение на сотрудницу УМВД по региону (ч. 1 ст. 318 УК). Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

Конфликт, приведший к уголовному делу, разгорелся в здании управления по вопросам миграции. В ходе бюрократической процедуры мужчина остался недоволен замечаниями в свой адрес и агрессивно на них отреагировал, нанеся пару ударов сотруднице госоргана.

Сугоняко приговорили к десять месяцам колонии-поселения. Время под следствием фигурант провел в изоляторе.

Фото: ЗАКС.Ру